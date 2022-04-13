Son dakika haberleri! Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

13.04.2022 09:32
Son dakika haberleri! Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haberi... Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesine bağlı Yıldızevler Mahallesi'nde bulunan bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Evi tespit ederek operasyon düzenleyen ekipler, arama yaptı. Yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, hassas terazi ve uyuşturucu paketlemek için kullanılan rulo folyo ele geçirildi.

Operasyonda 3 kişiye işlem yapılırken, 2 şüpheli şahıs 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. - KAYSERİ

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Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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