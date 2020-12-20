Son dakika haberleri | Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

20.12.2020 23:53
Son dakika haberleri | Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı, System.String[]

Son dakika habere göre KAYSERİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen M.A., E.S., İ.G. ve Z.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin üst ve ev aramasında 100 gram metamfetamin, 4 yeşil reçeteli hap, 2 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 12 bin 150 TL para ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.


Son dakika haberleri | Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan yapılan uçuşları geçici olarak durdurma kararı aldı Bir Annenin Günahı dizisi, final bile yapamadan ekrana veda etti Bakan Koca'dan vefat sayılarıyla ilgili iddialara sert tepki: Zihinleri bulandırmaya kimsenin hakkı yok Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine füze saldırısı düzenlendi Koronavirüs taşıyan havadaki damlacıkların maskeler tarafından durdurulamayacak kadar küçük olduğu ortaya çıktı Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var Yolcular birbirine girdi! Amerikan uçağında koronavirüslü hasta öldü
Ahmet Davutoğlu'ndan Çin aşısı açıklaması: Güvenle bakamıyorum Ahmet Davutoğlu'ndan Çin aşısı açıklaması: Güvenle bakamıyorum         
23:39
Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Aşılar mutasyona uğrayan yeni virüse karşı da etkili olacak Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Aşılar mutasyona uğrayan yeni virüse karşı da etkili olacak         
23:10
Park meselesi yüzünden tartışan baba, silahlı saldırgan tarafından kızının gözü önünde vuruldu Park meselesi yüzünden tartışan baba, silahlı saldırgan tarafından kızının gözü önünde vuruldu         
22:21
Mönchengladbach'tan rakibine tüküren Marcus Thuram'a rekor ceza Mönchengladbach'tan rakibine tüküren Marcus Thuram'a rekor ceza         
21:51
4-0'lık galibiyete rağmen Sergen Yalçın isyanda: Oyundan atıldığımda başınız göğe mi erecek? 4-0'lık galibiyete rağmen Sergen Yalçın isyanda: Oyundan atıldığımda başınız göğe mi erecek?         
21:49
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor         
21:17
Polisin elini tutup ağlayarak yalvaran genç: Beni babamın mezarına götürün Polisin elini tutup ağlayarak yalvaran genç: Beni babamın mezarına götürün         
20:31
Türk doktorlardan müthiş buluş! Sağlık çalışanları filtre sistemiyle koronavirüse karşı korunuyor Türk doktorlardan müthiş buluş! Sağlık çalışanları filtre sistemiyle koronavirüse karşı korunuyor         
20:01
Dünyaca ünlü yıldız Chloe Sims estetik yorumlarına isyan etti: Operasyon geçirmedim Dünyaca ünlü yıldız Chloe Sims estetik yorumlarına isyan etti: Operasyon geçirmedim         
19:09
İbo Show'a damga vuran Zara'nın yıllar içindeki değişimi olay oldu İbo Show'a damga vuran Zara'nın yıllar içindeki değişimi olay oldu         
17:58
İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi         
14:53
DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı         
13:51
32 fabrika binasının inşa edildiği Van tekstilin yeni üssü oluyor! Binlerce kişi istihdam edilecek 32 fabrika binasının inşa edildiği Van tekstilin yeni üssü oluyor! Binlerce kişi istihdam edilecek         
12:12
Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı         
11:30
ABD'de sağlık çalışanlarına yapılan aşının videosu kriz yarattı! Sahte aşılama iddiası ABD'de sağlık çalışanlarına yapılan aşının videosu kriz yarattı! Sahte aşılama iddiası         
10:43
Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor         
07:54
Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar         
19:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2020 23:58:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei