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Son dakika haberleri... Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

14.02.2022 16:50
Son dakika haberleri... Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: Kayseri'nin Develi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti yapanların tespitine yönelik çalışmalarda 2 zanlının üst ve araç aramasında 200 gram esrar ve öğütme aleti ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.U. ve A.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Jandarma, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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