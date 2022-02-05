Son dakika haberleri! Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik kent merkezindeki bir ikamete düzenlenen operasyonda S.Ö'yü, takibe alınan bir otomobilde de A.U'yu gözaltına alındı.

Operasyonda 21,88 gram sentetik uyuşturucu, 79 gram eroin ve alüminyum folyo ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.