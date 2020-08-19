Son dakika haberleri | Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Kayseri'de, uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kayseri'de, uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli E.K'nin Gaziantep'ten yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği ve Kayseri'de A.B, Ş.Ş, A.Ç, G.C, H.D, S.T. ve A.D. arasında paylaştıracağı bilgisi üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda, ev ve üst aramasında 1340 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, 2 hassas terazi, 28 bin 295 lira, bir ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Zanlılardan E.K, Ş.Ş, A.Ç, G.C. ve S.T. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 21:41

Kaynak: AA

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