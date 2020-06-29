Son dakika haberleri: Kayseri'de uyuşturucu satıcısına 8 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika

Kayseri'de sentetik uyuşturucu sattığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık H.M. (29) ve avukatı hazır bulundu.

Sanık H.M, savunmasında kasap olduğunu, 2018 yılında babasını kaybettiğini ve ailevi sorunlardan dolayı uyuşturucu kullanmaya başladığını öne sürdü.

Evlenmeden önce annesiyle yaşadığını, gündelik işlere gittiğini, kazandığı paranın yarısını uyuşturucuya, yarısını da eve harcadığını anlatan H.M, ele geçirilen sentetik uyuşturucunun kendisine ait olduğunu, satmak amaçlı değil, içmek için bulundurduğunu iddia etti.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mütalaasını açıklayan savcı, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözleri sorulan sanık H.M, "Evlendim, eşim hamile, düzenimi yeni kurdum. Kullandığım için pişmanım. Tahliye ve beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık H.M'ye "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis, 16 bin 660 lira adli para cezası vererek tutuklanmasına hükmetti.