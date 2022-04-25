Son dakika haberleri! Kayseri'de üzerine tomruk düşen çocuk tedavi gördüğü hastanede öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Kayseri'de üzerine tomruk düşen çocuk tedavi gördüğü hastanede öldü

25.04.2022 21:54
Son dakika haberleri! Kayseri'de üzerine tomruk düşen çocuk tedavi gördüğü hastanede öldü

Son dakika haberlerine göre Kayseri'nin Develi ilçesinde üzerine tomruk düşen çocuk tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde üzerine tomruk düşen çocuk tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Önceki gün Aşık Seyrani Mahallesi Sanayi Sitesi Bölgesi'ndeki evlerinin önünde bulunan tomruklar kayarak 4. sınıf öğrencisi N.G.S'nin üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan çocuğu hastaneye götürdü.

Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen N.G.S. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kayseri'de üzerine tomruk düşen çocuk tedavi gördüğü hastanede öldü - Son Dakika


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