Son dakika haberleri... Kayseri'de vücuduna sardığı uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Zanlının seyahat ettiği yolcu otobüsünü tespit eden ekipler, Malatya kara yolundaki uygulama noktasında aracı durdurdu. Otobüste kimlik kontrolü yapan polis, şüpheli G.T'yi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kadın şüphelinin doğu illerinden uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Kayseri 'de durdurulan yolcu otobüsünde vücuduna sardığı uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Koronavirüs vakalarında düşüş yaşanan Diyarbakır için 'rehavet' uyarısı

Azerbaycan'dan Ermenistan'a bir darbe daha: Kurmay başkanı öldürüldü, alay geri çekildi

Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti

Masterchef Duygu Acarsoy, 'Beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu

Grip mi koronavirüs mü? Bilim Kurulu üyesi, iki hastalığın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı