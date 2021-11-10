Son dakika haberleri! Kayseri'de "yan bakma" nedeniyle çıkan kavgada yaralanan kişi hastanede öldü - Son Dakika

Kayseri'de iki grup arasında "yan bakma" yüzünden çıktığı öne sürülen kavgada yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Merkez Melikgazi ilçesinde iki grup arasında "yan bakma" iddiasıyla çakan kavgada, başına aldığı darbeyle yaralanan ve Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan A.Ç. (29), yaşamını yitirdi.
Selimiye Mahallesi Ihlara Sokak'ta, iki grup arasında 30 Ekim'de "yan bakma" yüzünden çakan kavgada A.Ç. kesici aletle başından yaralanmıştı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 4 zanlı gözaltına alınmış, B.E. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Kaynak: AA
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