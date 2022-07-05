Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Develi ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü personeli tarafından ormanda yaralı halde bulunan baykuş ile Talas ilçesinde bir vatandaşın yaralı bulduğu gökdoğan, ekiplerce teslim alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Kayseri'de yaralı baykuş ve gökdoğan tedaviye alındı - Son Dakika

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