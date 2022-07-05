Son dakika haberleri: Kayseri'de yaralı baykuş ve gökdoğan tedaviye alındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Kayseri'de yaralı baykuş ve gökdoğan tedaviye alındı

05.07.2022 14:22
Son dakika haberleri: Kayseri'de yaralı baykuş ve gökdoğan tedaviye alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kayseri'de yaralı bulunan baykuş ve gökdoğan tedaviye alındı.

Kayseri'de yaralı bulunan baykuş ve gökdoğan tedaviye alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Develi ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü personeli tarafından ormanda yaralı halde bulunan baykuş ile Talas ilçesinde bir vatandaşın yaralı bulduğu gökdoğan, ekiplerce teslim alındı.

Uçma güçlüğü çeken hayvanlara Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinde görevli veteriner hekim tarafından müdahale edildi.

Yaralı baykuş ve gökdoğan, tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakılacak.

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Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Orman İşletme Müdürlüğü, Kayseri, Talas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Kayseri'de yaralı baykuş ve gökdoğan tedaviye alındı - Son Dakika

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