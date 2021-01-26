Son dakika: Zincirleme trafik kazası: 7 yaralı - Son Dakika

Son dakika: Zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

26.01.2021 19:47

Son dakika haberleri... Kayseri'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında ikisi çocuk 7 kişi yaralandı.

Kayseri'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında ikisi çocuk 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Süleyman Ö. idaresindeki 38 AB 032 plakalı özel halk otobüsü, Kocasinan ilçesi İstasyon Caddesi'nde, Nedim K. yönetimindeki 38 AEN 168 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın ardından öndeki 4 otomobil ile arkadaki 1 otomobil ve 1 elektrikli bisiklet de kaza yaptı. Ayrıca park halindeki bir otomobil zarar gördü.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan Mehmet P. (45), Murat K. (49), Ahmet B. (34) ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi ile 6 yaşındaki Burak Eymen T, 2 yaşındaki Metehan T. ve çocukların annesi Aysun T. (35) kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet P'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Son dakika: Zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
Son dakika: Zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
Son dakika: Zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
Son dakika: Zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Avrupa Birliği, Halk Otobüsü, Otomobil, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Zincirleme trafik kazası: 7 yaralı - Son Dakika


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