Kayseri'de, 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısına ilişkin dava sürüyor.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşması, katılımcı sayısının fazla olması nedeniyle adliyenin konferans salonunda görüldü.

Duruşmada, tutuklu sanıklar, terör saldırısının faillerinden terör örgütü PKK'lı Ferhat Tekiner, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken B.K, M.A, M.Ö. ve S.A, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, saldırıda yaralanan bazı gaziler ve şehit yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmaya, Kayseri Baro Başkanı Ali Köse ve AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ramazan Bedir'in aralarında bulunduğu avukatlar da müdahil olarak katıldı.

Sanık Tekiner, savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek, "Benden araba çalmamı istedi. Ben de çaldım. Beni ailemle tehdit ettiler." dedi.

Sanık M.Ö. ise terör örgütü ile hiçbir bağlantısı olmadığını öne sürerek, tahliyesini talep etti.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini istedi.

Sanıkların tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 27 Mayıs'a erteledi.

Saldırı

1. Komando Tugay Komutanlığında görevli askerlerin 17 Aralık 2016'da halk otobüsü ile çarşı iznine çıktıkları sırada bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 15 asker şehit düşmüş, 54 asker yaralanmıştı.

Hain saldırıyla ilgili 8 sanık, Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonucu çeşitli hapis cezalarına çarptırılmış, 10 sanık ise delil yetersizliğinden beraat etmişti.

Ferhat Tekiner ile hakkında kırmızı bülten çıkartılan, terör saldırısının talimatını veren firari "Erhan Porsibi" kod adlı İshak Özçaktu ve Sait Karabulut'un dosyası ayrılmıştı.

İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda "terörden arananlar" listesinde kırmızı kategoride yer alan Özçaktu, etkisiz hale getirilmişti. MİT'in emniyetle iş birliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Irak'ın kuzeyinde yakalanan Ferhat Tekiner'in ifadeleri doğrultusunda hazırlanan ek iddianameyle sanık sayısı 5'e çıkmıştı.