Son dakika haberleri | Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nden AA'ya 2 ödül - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nden AA'ya 2 ödül

Son dakika gelişmesine göre Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) tarafından düzenlenen Geleneksel Gazetecilik Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı törenle verildi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) tarafından düzenlenen Geleneksel Gazetecilik Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı törenle verildi.

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KGC Başkanı Veli Altınkaya, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen törende, yoğun programına rağmen ödül törenine katılan Akar'a teşekkür etti.

Kayseri basın tarihinin 110 yıllık geçmişi olduğunu belirten Altınkaya, bu süre içinde 500'den fazla gazete, dergi ve televizyonun faaliyette bulunduğunu aktardı.

Teknolojinin basına olan etkisine değinen Altınkaya, ulusal ve yerel gazetelerin tirajı ile Facebook ve YouTube'un takipçi sayılarını kıyasladı.

Altınkaya, dijital dönüşüme duyarsız kalınamayacağını ifade ederek, "Biz bu değişime direnemeyiz, mutlaka buna ayak uydurmamız lazım. Pandemi süreci, gazeteleri ve Anadolu basınını zor duruma düşürdü. Bu değişim ve dönüşüm karşısında devlet aklı öne çıkarak bizim sektörde bir düzenleme yapılmalı." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükılıç da basın mensuplarının kentin uyum kültürüne katkıda bulunduklarını, aykırı sesleri de zenginlik olarak gördüklerini söyledi.

Büyükkılıç, görevlerini layıkıyla yapan basın mensuplarına teşekkür etti.

Vali Şehmus Günaydın ise kentin güzel destinasyonlara ve değerlere sahip olduğunu, bugün de bunları değerlendirmek için Kayseri'nin 3 bakanı ağırladığını belirtti.

Basının önemine dikkati çeken Günaydın, ödül alan basın mensuplarını tebrik etti.

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de yerel basının zor şartlar altına çalıştığını belirterek, başarılar diledi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise yoğun çalışma temposu altında kente gelen Milli Savunma Bakanı Akar teşekkür etti.

Yarışmada, yazılı haber dalında Sabah gazetesinden Ali Altundaş, görsel haberler dalında TV 1'den Yalçın Yoldaş, spor haberleri dalında E Haber'den Ersan Temizel, röportaj-araştırma ve inceleme dalında Kent Türk TV'den Şeyda Aşatır Salman, mizanpaj dalında Kayseri Olay gazetesinden Fatma Ural birinci oldu. A Haber Televizyonu Kayseri muhabiri Engin Gökdemir ise jüri özel ödülüne layık görüldü.

AA kameramanı Murat Asil "Olimpiyat hedefi için itfaiye parkurunda ter döküyor" başlıklı haberi ile spor kategorisinde ikinci olurken, AA muhabiri Ergün Haktanıyan da " Erciyes'te çocukların kar sevinci" adlı çalışmasıyla fotoğraf dalında üçüncü oldu.

Dereceye girenlere ödülleri, protokol üyelerince verildi. Gazeteci Salih Zeki Çetin, röportaj-araştırma ve inceleme dalında aldığı ödülü, kente yapılan çocuk hematoloji hastanesine bağışladığını söyledi.

KGC Başkanı Veli Altınkaya, Milli Savunma Bakanı Akar'a şükran plaketi takdim etti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Hulusi Akar, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nden AA'ya 2 ödül - Son Dakika

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