Kayseri'de 2016 yılındaki hain terör saldırısında gazi olan Ferdi Çatal, saldırının faillerinden PKK'lı Ferhat Tekiner'in yakalanmasıyla şehit arkadaşlarının kanının yerde kalmadığını söyledi.

Kayseri'de 2016'daki terör saldırısının faillerinden PKK'lı Ferhat Tekiner'in de aralarında bulunduğu 5 zanlı, Irak'ta yakalandıktan sonra Kayseri'ye getirilerek çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Hain terör saldırısında bacağını kaybeden gazi Ferdi Çatal, "Devletimiz olayın gerçekleştiği günden beri faillerin takipçisi oldu. Yakalanıp tutuklandılar. İnşallah en ağır şekilde cezalandırılacaklar" dedi.

Hain saldırıda yaralanan ve bir bacağını kaybeden Kastamonu'nun Daday nüfusuna kayıtlı gazi Ferdi Çatal, bombalı saldırı sonrasında yaralanıp gazi olduğunu hatırlatarak, "Ben sağ bacağımı kaybettim. Birçok arkadaşım çeşitli yerlerinden yaralandı. 15 silah arkadaşım ise şehit oldu. Devletimiz o zamandan beri bize sahip çıktı. Bizleri açıkta bırakmadı. Devletimiz olayın da takipçisi oldu. Zanlılar yakalandı. İnşallah en ağır şekilde cezalandırılacaklar. Allah devletimize zeval vermesin. Şehit arkadaşlarımın kanı yerde kalmadı" dedi. - KASTAMONU