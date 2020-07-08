Son dakika haberleri! Kayseri İtfaiyesi 6 ayda 3 bin 79 olaya müdahale etti - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kayseri İtfaiyesi 6 ayda 3 bin 79 olaya müdahale etti

Son dakika güncel haberi: Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 2020'nin ilk 6 ayında 3 bin 79 olaya müdahale etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 2020'nin ilk 6 ayında 3 bin 79 olaya müdahale etti.

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7 gün 24 saat mesaide olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangın ve kurtarma olaylarında kısa süre içerisinde olay yerine gelerek vatandaşların imdadına yetişti. Aynı zamanda mahsur kalan hayvanları da kurtaran ekipler, vatandaşlardan büyük takdir topladı.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak 16 ilçede 54 itfaiye aracı ve 261 personel ile 7 gün 24 saat hizmet vermekteyiz. Vatandaşlarımız çağrımız merkezimiz olan 112'ye açık ihbarda bulundukları zaman itfaiye ekipleri kendilerine en yakın noktadan hareket ederek 10 dakikanın altında halkımıza ulaşmaya çalışmakta ve hizmeti yürütmektedir. 2020'nin ilk 6 aylık döneminde toplam 3 bin 79 olaya müdahale eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri bin 100 yangın, bin 651 kurtarma olayı ve bölgemizde 124 adet su baskınına müdahale etmiştir. Ekiplerimiz, bu çalışmaları vatandaşlarımızın ihbarı 112 çağrı merkezine ulaştırdıkları zaman en kısa sürede hizmet algısını yerine getirmiştir. Ekiplerimiz şehrimizde ilk 6 aylık dönemde 124 adet su baskını, 204 trafik kazası ve bin 651 kurtarma operasyonuna katılırken, bin 100 yangına müdahale ediyor. 185 kedi kurtarma operasyonu, 138 yılan kurtarma operasyonu, 11 köpek kurtarma ve 140 tane de kuş kurtarma operasyonunu gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Yangından önce önlem kısmını esas alan ve önlemi daima önemseyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi halkıyla bütünleşerek bize müracaat eden 238 işyerinde de yangın güvenlik önlemlerini aldırmak suretiyle halkımızın yanında olduğunu, yangın çıkmadan önce önlemin en önemli unsur olduğunu ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 13:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kayseri İtfaiyesi 6 ayda 3 bin 79 olaya müdahale etti - Son Dakika
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