Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 3 araç, çeşitli ekipmanlar ve 11 itfaiye personeli ile Bartın'da sel bölgesinde çalışıyor.

Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Kayseri itfaiyesi sel felaketinin yaşandığı Bartın'da yaraları sarıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.