Son dakika haberleri! Kayseri itfaiyesi sel felaketinin yaşandığı Bartın'da yaraları sarıyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Kayseri itfaiyesi sel felaketinin yaşandığı Bartın'da yaraları sarıyor

28.06.2022 15:29
Son dakika haberleri! Kayseri itfaiyesi sel felaketinin yaşandığı Bartın'da yaraları sarıyor

Son dakika haberlerine göre Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sel felaketinin yaşandığı Bartın'da mahsur kalan yaşlı 2 vatandaşı kurtardı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sel felaketinin yaşandığı Bartın'da mahsur kalan yaşlı 2 vatandaşı kurtardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 3 araç, çeşitli ekipmanlar ve 11 itfaiye personeli ile Bartın'da sel bölgesinde çalışıyor.

Bölgedeki görevlilerle koordineli çalışan ekipler, hat kurarak mahsur kalan yaşlı 2 vatandaşı kurtardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bölgeye her türlü desteği verdiklerini ifade etti.

Ekiplerin, vatandaşların mağduriyetinin çözümü noktasında bölgede canla başla çalıştığını vurgulayan Büyükkılıç, "İtfaiye teşkilatımızın gayreti, fedakarlığı, cansiperane mücadelesi, Karadeniz bölgemizde mağduriyetler giderilene kadar sürecek." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kayseri itfaiyesi sel felaketinin yaşandığı Bartın'da yaraları sarıyor - Son Dakika

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