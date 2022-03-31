Son dakika haberleri... Kayseri merkezli kaçak sigara operasyonunda yakalanan 18 zanlı adliyede - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Kayseri merkezli kaçak sigara operasyonunda yakalanan 18 zanlı adliyede

31.03.2022 10:47
Son dakika haberleri... Kayseri merkezli kaçak sigara operasyonunda yakalanan 18 zanlı adliyede

Bir son dakika haberine göre Kayseri merkezli 5 ilde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda yakalanan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kayseri merkezli 5 ilde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda yakalanan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak sigara, bandrolsüz tütün ürünleri, elektronik sigara dolum makineleri, sahte bandrol ve cinsel içerikli ilaç ticareti yaptıkları belirlenen zanlıların yakalanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 8 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kayseri, Adana, Konya, Ağrı ve Mardin'de 28 Mart'ta düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 26 şüpheliden 18'i yakalanmıştı.

Son dakika haberleri... Kayseri merkezli kaçak sigara operasyonunda yakalanan 18 zanlı adliyede

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçak Sigara, Kayseri, Sigara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Kayseri merkezli kaçak sigara operasyonunda yakalanan 18 zanlı adliyede - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Kayseri merkezli kaçak sigara operasyonunda yakalanan 18 zanlı adliyede - Son Dakika
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