Son dakika haberleri! Kayseri OSB itfaiyesinden yangın tatbikatı - Son Dakika

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, hizmet binası yanında yangın tatbikatı yaptı.

OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, itfaiye ekipleri, senaryo gereği bir binada ve açık alandaki iki yangına müdahale etti.

Ekiplerin tam teçhizatlı müdahale ettiği yangınlar kısa sürede kontrol altına alındı.

Ekipler yaptıkları eğitimler ve sık sık gerçekleştirdikleri tatbikatlarla yangınlara her zaman hazır olduklarını ortaya koyuyor.