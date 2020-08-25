Kayseri Sağlık Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinde 14 gün karantina uygulanan kişilerin uyması gereken kuralları paylaştı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hastaneye yatışı gerekmeyenlerin 14 gün evde karantina altında bulunması gerektiği belirtildi.

Karantinadayken kesinlikle evden dışarı çıkılmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Eve ziyaretçi kabul etmeyiniz. Aynı ortamı paylaşmak zorunda kaldığınız durumlarda mutlaka tıbbi maske takınız.

Evdeki kişilere bulaşma riskini önlemek için mümkünse farklı bir odada, mümkün değilse iyi havalanan bir odada oturunuz, diğer kişilerden en az 2 metre uzakta olunuz ve tıbbi maske takınız. Maskenin nemlenmesi halinde yenisi ile değiştiriniz. Size bakım veren kişi de tıbbi maske takmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Ellerin sık sık su ve sabunla yıkanması gerektiği anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öksürme veya hapşırma sırasında bir mendille ağzınızı kapatınız. Kullanılmış mendilleri delik olmayan naylon poşetlere koyarak ağzını kapattıktan sonra çöp kutusuna atınız, ellerinizi yıkayınız. Kişisel eşyalarınızı başkaları ile paylaşmayınız. Ev halkı ile bardak, tabak, havlu gibi eşyaları ortak kullanmayınız. Eğer kullanmanız gerekirse bu eşyaları yıkayınız. Kullandığınız kıyafetleri en az 60 derece sıcak suda normal deterjan ile yıkayınız. Evde varsa ayrı tuvalet ve banyo kullanınız. Ev içindeki hareketinizi sınırlandırınız. Tuvalet, banyo gibi ortak kullanılan alanları iyi havalandırmanız gerekmektedir. Ortak kullanılan alanların düzenli temizlenmesini sağlayınız. Odanızın temizliği esnasında eldiven ve tıbbi maske kullanılmalıdır. Solunum yolu sekresyonları (salgı) veya vücut çıkartıları ile bulaşı olması mümkün olan tüm yüzeylerin sulandırılmış çamaşır suyuyla temizlenmesi gerekmektedir."

Açıklamada, talimatlara aykırı hareket edilmesi durumunda para cezasının yanında karantinanın hastane ve çadır gibi yerlerde uygulanacağı ifade edildi.