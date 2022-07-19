Son dakika haberleri! Kayseri'ye şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Kayseri'ye şehit ateşi düştü

19.07.2022 00:33
Son dakika haberleri! Kayseri'ye şehit ateşi düştü

Son dakika haber... Van'ın Çatak ilçesinde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt'un acı haberi baba evine ulaştı.

Van'ın Çatak ilçesinde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt'un acı haberi baba evine ulaştı.

Van'ın Çatak ilçesinde yürütülen Eren Abluka-22 Operasyonu'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt (43), el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit düştü.

Şehidin acı haberi baba evine ulaştı

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt'un acı haberi, Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan baba evine ulaştırıldı. Şehidin babası Mehmet, annesi Nefika Bozkurt, acı haberle üzüntüye boğuldu. Şehit Bozkurt'un, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehit evine itfaiye ekipleri tarafından Türk bayrağı asıldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Kayseri'ye şehit ateşi düştü - Son Dakika

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