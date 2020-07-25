Son dakika haberleri... Kayseri Yüksek Öğrenim ve Yardım Vakfı Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika

Kayseri Yüksek Öğrenim ve Yardım Vakfı Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen genel kurul, divan başkanlığı oluşturularak başladı.

Divan başkanlığına Mehmet Keskin'in seçildiği kurulda, Kayseri Yüksek Öğrenim ve Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Nevzat Özhamurkar, faaliyet raporunu okuyarak üyelerin bilgisine sundu.

Özhamurkar, geçen öğrenim döneminde Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde öğrenim gören, maddi durumu iyi olmayan 107 öğrenciye vakıf aracılığıyla burs verildiğini söyledi.

Kayseri Valiliği tarafından belirlenen iki şehit ailesinin çocuklarına burs vermeye devam ettiklerini belirten Özhamurkar, bu öğrencilere toplamda 50 bin lira burs sağladıklarını, çocukların eğitim hayatı son bulana kadar da bursun devam edeceğini kaydetti.

Bu yıl öğrenci alması beklenen diş hekimliği fakültesinin kadrolaşmasına katkı verdiklerini, ilerleyen süreçte de desteklerinin devam edeceğini dile getiren Özhamurkar, yaklaşık 5 yıldır hukuk fakültesinin açılması için izin beklediklerini, bu fakülteyi de üniversiteye kazandırmak için Ankara'daki temaslara devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından alınan kararlar oy birliğiyle kabul edildi.