Son dakika haberleri! Kayserili mobilyacı e-ihracat platformu üzerinden Nijerya'ya ihracat yaptı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kayserili mobilyacı e-ihracat platformu üzerinden Nijerya'ya ihracat yaptı

Son dakika ekonomi haberi: Tanzanya'dan Fiji'ye, Madagaskar'dan Vietnam'a kadar Türk mobilyacıları dünyanın 173 farklı ülkesine ihracat yapıyor.

Tanzanya'dan Fiji'ye, Madagaskar'dan Vietnam'a kadar Türk mobilyacıları dünyanın 173 farklı ülkesine ihracat yapıyor. E-ihracat platformalarının katkısıyla 2020'nin ilk 5 ayında koronavirüs salgınına rağmen 1 milyar doların üzerinde mobilya ihracatı gerçekleşti.

Ünlü oyuncu Jale Aylanç hayatını kaybetti
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu


Türkiye'nin önemli mobilya üretim merkezlerinden Kayseri'de faaliyet gösteren Cihansan Mobilya, e-ihracat platformu TurkishExporter üzerinden Nijerya'ya mobilya ihracatı gerçekleştirdi. Halihazırda dünyanın dört bir yanındaki 50 ülkeye, yerli üretim modern sehpa, sandalye, mobilya aksesuarı ve bahçe salıncaklarını ihraç ettiklerini belirten Cihansan Mobilya İhracat Müdürü Ali Bağcivan, "E-ihracat faaliyetleri yerli üretici için yeni satış kanalları bulma noktasında da oldukça büyük kolaylık sağlıyor. Koronavirüs döneminde ihracat için tüm geleneksel satış ve pazarlama kanalları kapandı. İptal edilen ulusal ve uluslararası mobilya fuarlarına katılamamak da üreticiler için sorun oluşturdu. İlerleyen yıllarda yerli üreticiler için e-ihracatın rekabet anlamında elimizi güçlendirip fırsat sunacağını düşünüyoruz." dedi.


İlk e-ihracat Nijerya'ya


Türkiye'deki üreticileri yurtdışındaki alıcılarla buluşturan e-ihracat platformu TurkishExporter'a kayıt oldukları ilk hafta Nijerya'dan sipariş aldıklarını söyleyen Ali Bağcivan, "Açıkçası bu durum bizi fazlasıyla memnun etti çünkü ihracat çalışmalarımızda yeni bir kanaldan ilerleyip müşteri kazandık. Sonrasında Asya'dan da siparişler alarak üretim hacmini de artırmış olduk. E-ihracat yoğun bir mesai ve zaman ayırmadan, pazar araştırması gibi maliyetli süreçlere girmeden, özellikle KOBİ'lere büyüme avantajı sağlıyor. TurkishExporter aracılığı ile önümüzdeki dönemlerde daha fazla ülkeye ve farklı müşterilere ulaşmayı hedefliyoruz. Şirket olarak önümüzdeki 2 yıl içerisinde üretimimizin yüzde 90'ını tamamen ihracata odaklayacağız." şeklinde konuştu.


Türk mobilyası 173 ülkeye ihraç ediliyor


TÜİK verilerine göre, Türkiye'de 2020'nin ilk 5 ayında 1 milyar 19 milyon dolarlık mobilya ihracatı gerçekleştirildi. Bu ihracatta en büyük pay 154 milyon dolar ile Irak'ın olurken, onu takip eden Almanya'ya 83 milyon dolar değerinde mobilya ihracatı yapıldı. Türk mobilyaları yerli üreticiler tarafından koronavirüs salgınına rağmen dünya genelinde 173 ülkeye ulaştırıldı. Uzmanlar mobilyacıların ihracat için inovatif satış kanalları kullanmasıyla ihracatın çok daha fazla artacağını belirtiyor. - KAYSERİ

Murat Erat, Nijerya, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 09:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! Kayserili mobilyacı e-ihracat platformu üzerinden Nijerya'ya ihracat yaptı - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

14:21 3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu 13:41 38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı 13:16 Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde loca gerginliği 12:42 16 yaşındaki futbolcu Ivan Zaborsky'nin antrenman yaptığı sırada üzerine yıldırım düştü 12:14 Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:24 Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi 10:04 "Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok 10:00 Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü 09:57 Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için "makarna" gibi şifreli kelimeler kullanmış 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti 23:51 Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı 23:13 Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Ünlü oyuncu Jale Aylanç hayatını kaybetti
16:33
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
16:16
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
16:03
Son dakika: Koronavirüsü küçümseyen Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs bulaştı
15:47
İstanbul'daki sığınmaevinden Bingöl'e getirdiği eşini silahla öldürdü
15:35
Defne Samyeli'nin şikayeti üzerine ifade veren Mustafa Sandal'dan ilginç çıkış: Ben onu onore ettim
15:35
Emekli ikramiyelerinin 27 - 30 Temmuz tarihlerinde ödenmesi bekleniyor
15:25
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
15:11
Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı
15:01
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı
14:33
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 16:45:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Kayserili mobilyacı e-ihracat platformu üzerinden Nijerya'ya ihracat yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]