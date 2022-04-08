Son dakika haberleri | Kayserili öğrenciler polis teşkilatının kuruluşunun yıl dönümünü koreografi ile kutladı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Kayserili öğrenciler polis teşkilatının kuruluşunun yıl dönümünü koreografi ile kutladı

08.04.2022 22:48
Son dakika haberleri | Kayserili öğrenciler polis teşkilatının kuruluşunun yıl dönümünü koreografi ile kutladı

Son dakika haberleri: Kayseri'de ortaokul öğrencileri, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla ay yıldızlı koreografi oluşturdu.

Kayseri'de ortaokul öğrencileri, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla ay yıldızlı koreografi oluşturdu.

Pınarbaşı Yatılı Bölge Ortakolu'ndaki 104 öğrenci, okul bahçesinde "ay-yıldız" ve "177" koreografisi gerçekleştirdi.

Dronla görüntülenen koreografi, Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesabından, "Ülkemizin dört bir yanında büyük bir özveri ile çalışan, milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü ve 'Polis Haftası'nı öğrencilerimiz yaptıkları görsel sunumla kutladı." notuyla paylaşıldı.

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Pınarbaşı, Kayseri, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kayserili öğrenciler polis teşkilatının kuruluşunun yıl dönümünü koreografi ile kutladı - Son Dakika


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