Son dakika haberleri! Kayserispor 14 transfer yaptı

SÜPER Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon öncesi 14 transfer yaptı. Sarı kırmızılılar 6 futbolcu ile de yollarını ayırdı.
YENİ TRANSFERLER;Yaw Ackah [Geldiği takım: Boavista- Portekiz (3 yıllık)], Daniel Avramovski [Geldiği takım: Vardar - Makedonya (3 yıllık)], Dimitrios Kolovetsios [Geldiği takım: Panathinaikos - Yunanistan (2 yıllık)], İlhan Depe [Geldiği takım: Kasımpaşa (2 yıllık)], Harrison Manzala [Geldiği takım: SCO Angers - Fransa(2 yıllık)], Joseph Attamah [Geldiği takım: Başakşehir(3 yıllık)], Muğdat Çelik [Geldiği takım: Gaziantep FK (1 yıllık)], Aaron Justin Lennon [Geldiği takım: Burnley- İngiltere (2 yıllık)], Wilfried Kanga [Geldiği takım: SCO Angers - Fransa (3 yıllık)], İlhan Parlak [Geldiği takım: Ankaragücü (2 yıllık)], Manuel Fernandes [Geldiği takım: Krasnodar (2 yıllık)], Aziz Behich Eraltay [Geldiği takım: Medipol Başakşehir (1 yıllık)], Denis Alibec [Geldiği takım: Astra Giurgiu - Romanya(3 yıllık)], Okan Acar [Geldiği takım: Eskişehir Sağlıkspor (5 yıllık)]SÖZLEŞMESİ SONA EREN OYUNCULAR; Diego Angelo, Dja Djedje, Muris Mesanovic, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN OYUNCULAR;Aymen Abdennour, Artem Kravets, Ziya Alkurt, Ben Rienstra, Mario Situm, Aksel Aktaş,KİRALIK OLARAK BAŞKA TAKIMLARDA FORMA GİYEN OYUNCULAR;Bernard Mensah [Geldiği takım: Beşiktaş], Anthony Uzodimma [Geldiği takım: Giresunspor], Mert Kula [Geldiği takım: A.Keçiörengücü], Taner Gümüş [Geldiği takım: Çengelköy], Furkan Polat [Geldiği takım: Kırşehir Belediye]SÖZLEŞMESİ SÜRENLER: İsmail Çipe, Miguel Lopes, Zoran Kvrzic, Doğan Alemdar, Yasir Subaşı, Oğuzhan Çapar, Hasan Hüseyin Acar, Nurettin Korkmaz, Emre Demir, Ömer Uzun, Gustavo Campanharo, Pedro HenriqueSÖZLEŞMESİ YENİLENENLER:
Cristian Sapunaru, Silviu Lung
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 10:21 - Kaynak: DHA
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