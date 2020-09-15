Kayserispor tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan sarı- kırmızılı kulübün başkanı Berna Gözbaşı, biraz heyecanlı, maratonlu bir hafta sonu ve sonu güzellikle biten maçlarından sonra nihayet bugün lisanslarının tamamlanmasıyla imza törenine geçtiklerini söyledi.

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor , 9 transferlerini düzenlediği imza töreni ile tanıttı.

Son Dakika › Spor › Son dakika haberleri! Kayserispor'da transfer olan futbolcular için imza töreni - Son Dakika Spor

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