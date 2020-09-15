Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, 9 transferlerini düzenlediği imza töreni ile tanıttı.
Kayserispor tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan sarı- kırmızılı kulübün başkanı Berna Gözbaşı, biraz heyecanlı, maratonlu bir hafta sonu ve sonu güzellikle biten maçlarından sonra nihayet bugün lisanslarının tamamlanmasıyla imza törenine geçtiklerini söyledi.
İmza törenine yeni transfer olan Daniel Avramovski, Yaw Ackah, Dimitrios Kolovetsios, Muğdat Çelik, İlhan Depe, Wilfried Kanga, Harrison Manzala, Joseph Attamah ve Aaron Lennon ile sözleşme uzatan Pedro Henrique ve Gustavo Campanharo katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 16:05 - Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Son dakika haberleri! Kayserispor'da transfer olan futbolcular için imza töreni - Son Dakika Spor