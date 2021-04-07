Son dakika haberleri... Kayserisporlu Muğdat, bu sezon ilk golünü attı

Son dakika haber: Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'un sezon başında transfer ettiği Muğdat Çelik, bu sezon Trabzonspor'a karşı ilk golünü attı.

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'un sezon başında transfer ettiği Muğdat Çelik, bu sezon Trabzonspor'a karşı ilk golünü attı. Hes Kablo Kayserispor'un sezon başında transfer ettiği Muğdat Çelik, sezonun ilk yarısında oynadığı 9 maçın 3'üne ilk 11'de başladı. Performansı nedeniyle devre arası kendisine kulüp bulması istenilen ve kadro dışı kalan Muğdat, ligin ikinci yarısında affedildi. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun göreve gelmesinin ardından 2 maça da ilk 11'de çıkan 31 yaşındaki futbolcu dün oynan Trabzonspor maçında ilk golünü kaydetti. Muğdat, maçın 46'ncı dakikasında yerini Attamah'a bıraktı.



Son Dakika

Mustafa Cengiz'e Fenerbahçe'den jet cevap: "Saat 16.30'da arşivi açıyoruz"

Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek

Her hafta yeni bir mutasyonun ortaya çıktığı ülke virüse teslim oldu! Bilim insanları adını "Biyolojik Fukushima" koydu

Konya'da düşen askeri gösteri uçağının enkazından ilk görüntüler

Emniyet'ten "para desteli video" ile ilgili açıklama: Şahıs gözaltına alındı, yakın koruma olduğu iddiaları asılsız

Koronavirüs tedavisi gören oyuncu Muharrem Erdemir, vefat etti

Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına göz koydu! Teklif ettikleri tutar ağızları açık bıraktı

Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! İşte babalarına benzeyen ikizlerin son hali