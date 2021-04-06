Son dakika haberleri! (Kaza anıyla) ATAŞEHİR'DE YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ - Son Dakika

Öte yandan kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına araç çarpıyor.

Ataşehir 'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen kadın park halindeki otobüsün altına girdi. Çarpan aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı.

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