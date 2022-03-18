Kaza sebebi ile kapanan TEM Otoyolu açıldı - Son Dakika
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Kaza sebebi ile kapanan TEM Otoyolu açıldı

18.03.2022 17:40

Kaza sebebi ile kapanan TEM Otoyolu açıldı Araçlar vinçlerle bulundukları yerden kaldırıldıDÜZCE – TEM otoyolu Düzce mevkiinde 32 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrasında kapanan yolda kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından her iki istikamet trafiğe açıldı.

Kaza sebebi ile kapanan TEM Otoyolu açıldı

Araçlar vinçlerle bulundukları yerden kaldırıldı

DÜZCE – TEM otoyolu Düzce mevkiinde 32 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrasında kapanan yolda kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından her iki istikamet trafiğe açıldı.

TEM otoyolu Düzce mevkiinde İstanbul istikametinde 25 aracın karıştığı zincirleme kaza ile Ankara istikametinde 7 araçlı zincirleme kazanın meydana gelmesi sebebi ile her iki şeritte trafiğe kapatılmıştı. Ankara istikametine gitmek isteyen sürücüler Kaynaşlı gişelerinden, İstanbul istikametine gitmek isteyen sürücüler ise Bolu Abant gişelerinden D-100 Karayolu Bolu Dağı mevkiine yönlendirildi.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri ve Karayolları ekiplerinin yoğun çalışması sonrasında kazaya karışan araçlar vinç ve çekici yardımı ile bulundukları bölgelerden kaldırıldı. Karayolları ekipleri de karla kaplanan yollarda küreme ve tuzlama çalışması yapmasının ardından her iki şeritte trafiğe açıldı.

Kaza sebebi ile kapanan TEM Otoyolu açıldı
Kaza sebebi ile kapanan TEM Otoyolu açıldı
Kaza sebebi ile kapanan TEM Otoyolu açıldı
Kaza sebebi ile kapanan TEM Otoyolu açıldı
Kaza sebebi ile kapanan TEM Otoyolu açıldı
Kaza sebebi ile kapanan TEM Otoyolu açıldı
Kaza sebebi ile kapanan TEM Otoyolu açıldı

YORUMLAR
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Bolu Dağı TEM Otoyolu, zincirleme trafik kazası nedeniyle trafiğe kapandı! Bolu Dağı TEM Otoyolu, zincirleme trafik kazası nedeniyle trafiğe kapandı! (Drone) Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi kaza nedeniyle ulaşıma kapandı (3) (Drone) Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi kaza nedeniyle ulaşıma kapandı (3)

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaza sebebi ile kapanan TEM Otoyolu açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaza sebebi ile kapanan TEM Otoyolu açıldı - Son Dakika
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