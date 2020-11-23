Son dakika haberleri... Kaza sonrası kızının korktuğunu söyleyip, diğer sürücünün üzerine yürüdü - Son Dakika

BURSA'nın Gemlik ilçesinde maddi hasarlı kaza sonrası, kızının korktuğunu belirten sürücü sinir krizi geçirip, diğer sürücünün üzerine yürüdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi, Erikli Sokak'ta bugün saat 14.30 sıralarında plakası ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Maddi hasarlı kaza sonrası aracından inen sürücülerden biri, "Nere bakıyorsun sen, çocuk korktu" diyerek diğer sürücünün üzerine yürüdü. Araçtaki kız çocuğu ise babasına seslenerek sakinleştirmeye çalıştı. Çevredekilerin de müdahalesiyle sinir krizi geçiren baba, güçlükle sakinleştirildi. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.