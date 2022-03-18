Son dakika haberleri... KAZA SONRASI KUZENİNİN ELİNDEN KURTULUP YOLA ÇIKINCA CANINDAN OLDU - Son Dakika
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Son dakika haberleri... KAZA SONRASI KUZENİNİN ELİNDEN KURTULUP YOLA ÇIKINCA CANINDAN OLDU

18.03.2022 13:31

Son dakika haberi... KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, TIR'ın çarptığı otomobilin sürücüsü Burhan Avcı, panikle otomobilden inmeye çalışan amcasının oğlu Turan Avcı'ya (47) engel olmaya çalıştı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, TIR'ın çarptığı otomobilin sürücüsü Burhan Avcı, panikle otomobilden inmeye çalışan amcasının oğlu Turan Avcı'ya (47) engel olmaya çalıştı. Kuzeninin elinden kurtulup koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Turan Avcı, TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Körfez Atalar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul'da yaşayan ve inşaat işleri yapan Burhan Avcı ve amcasının oğlu Turan Avcı, İzmit'te bir inşaat işi aldı. Burhan Avcı idaresindeki 34 TH 2074 plakalı otomobile plakası belirlenemeyen bir TIR çarparak kaçtı. Otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Turan Avcı'nın panikle araçtan inerek yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Burhan Avcı, yolda araçların çarpacağı düşüncesiyle kuzenini tutarak izin vermedi. Bu sırada kuzeninin elinden kurtulan Turan Avcı yolun karşına koştuğu sırada A.A. yönetimindeki 41 AHF 015 plakalı TIR çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, TIR'ın altında kalan Turan Avcı'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemenin Turan Avcı'nın cenazesi morga götürüldü. Yol bir süre ulaşıma kapanırken, çalışmaların ardından trafiğe açıldı. TIR sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri... KAZA SONRASI KUZENİNİN ELİNDEN KURTULUP YOLA ÇIKINCA CANINDAN OLDU
Son dakika haberleri... KAZA SONRASI KUZENİNİN ELİNDEN KURTULUP YOLA ÇIKINCA CANINDAN OLDU
Son dakika haberleri... KAZA SONRASI KUZENİNİN ELİNDEN KURTULUP YOLA ÇIKINCA CANINDAN OLDU

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D-100 Karayolu, Kocaeli, İnşaat, Körfez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... KAZA SONRASI KUZENİNİN ELİNDEN KURTULUP YOLA ÇIKINCA CANINDAN OLDU - Son Dakika


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