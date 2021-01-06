- Kaza süsü vererek 350 bin lirasını çaldılar - Son Dakika

- Kaza süsü vererek 350 bin lirasını çaldılar

06.01.2021 16:49

- Kaza süsü vererek 350 bin lirasını çaldılar Pendik'te banka şubesinden çıkan bir kişiyi takip eden hırsızlar önce aracına çarparak kaza yaptı.

- Kaza süsü vererek 350 bin lirasını çaldılar

İSTANBUL - Pendik'te banka şubesinden çıkan bir kişiyi takip eden hırsızlar önce aracına çarparak kaza yaptı. Kaza nedeniyle kavga çıkaran hırsızlar adamı darp ederek araçta bulunan 350 bin TL'yi alıp kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre olay Pendik Altan Sokak üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre çalıştığı iş yerinin işlemleri için bankadan 350 bin TL çeken Ümit Angil hırsızların hedefi oldu. Bankadan parayı çektikten sonra yola çıkan Ümit Angil'in arabasına hırsızlar arkadan çarptı. Kaza nedeniyle arabasından inen Ümit Angil ile tartışma çıkaran hırsızlar talihsiz adamı darp ederek araçta bulunan 350 bin TL'yi alarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Neye uğradığını şaşıran adam polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.

Aracından 350 bin TL'si çalınan kişinin annesi Nurten Angil, "Oğlum bankadan şirketin parasını çekmiş, şirkete giderken arkasından başka bir araba çarpmış. Çocuk ne oldu diye bakarken, 'bir şey yok siz vurdunuz' diyerek, çocugu darp ediyorlar. Takip etmesin diye aracın lastiğini kesmişler.

- Kaza süsü vererek 350 bin lirasını çaldılar
- Kaza süsü vererek 350 bin lirasını çaldılar
- Kaza süsü vererek 350 bin lirasını çaldılar
- Kaza süsü vererek 350 bin lirasını çaldılar
- Kaza süsü vererek 350 bin lirasını çaldılar
- Kaza süsü vererek 350 bin lirasını çaldılar
- Kaza süsü vererek 350 bin lirasını çaldılar
- Kaza süsü vererek 350 bin lirasını çaldılar

Türk Lirası, Pendik, Banka, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - Kaza süsü vererek 350 bin lirasını çaldılar - Son Dakika


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