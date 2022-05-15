Son dakika haberleri | Kaza yapan araç sürücüsü 93 yaşında çıktı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Kaza yapan araç sürücüsü 93 yaşında çıktı

15.05.2022 09:51
Son dakika haberleri | Kaza yapan araç sürücüsü 93 yaşında çıktı

Son dakika haberine göre Eskişehir'de bir sürücünün otomobille 16 yaşındaki çocuğa çarpması sonucu meydana gelen kazada, şoförün 93 yaşında olduğunu gören vatandaşlar adeta şok geçirdi.

Eskişehir'de bir sürücünün otomobille 16 yaşındaki çocuğa çarpması sonucu meydana gelen kazada, şoförün 93 yaşında olduğunu gören vatandaşlar adeta şok geçirdi.

Kaza, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki E.Ö. caddenin karşısına geçmek isterken gelen araçlardan dolayı yol ortasında durdu. O esnada 93 yaşındaki C.Y., kullandığı 26 NS 621 plakalı otomobil ile E.Ö.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen E.Ö. ciddi bir yara almazken, otomobilde ise maddi hasar oluştu.

93 yaşındaki sürücü bastonuyla aracından indi

Meydana gelen kaza sonrası ileri yaşından dolayı desteksiz yürüyemeyen sürücü C.Y., elindeki baston ile çarptığı çocuğun yanına geldi. Olayın etkisiyle tansiyonu yükselen 93 yaşındaki C.Y.'nin yol ortasında kalan otomobilini trafik polisleri kenara çekerken, sürücü çarptığı yayayla birlikte ambulans bekledi. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hem sürücü hem de yaralı kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Araç sürücüsünü görenler şaşkına döndü

Desteksiz yürümekte güçlük çektiği görülen 93 yaşındaki sürücü C.Y., görenleri şaşkına çevirdi. İleri yaşına rağmen araç kullanmaya devam etmesinden dolayı C.Y.'nin daha büyük kazalara sebebiyet verebileceğini söyleyen vatandaşlar, tepki gösterdi. - ESKİŞEHİR

Son dakika haberleri | Kaza yapan araç sürücüsü 93 yaşında çıktı
Son dakika haberleri | Kaza yapan araç sürücüsü 93 yaşında çıktı
Son dakika haberleri | Kaza yapan araç sürücüsü 93 yaşında çıktı
Son dakika haberleri | Kaza yapan araç sürücüsü 93 yaşında çıktı
Son dakika haberleri | Kaza yapan araç sürücüsü 93 yaşında çıktı

YORUMLAR
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Atatürk Caddesi, Eskişehir, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Kaza yapan araç sürücüsü 93 yaşında çıktı - Son Dakika


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