Son dakika haberleri: Kaza yaptığı aracı terk edip kayıplara karıştı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kaza yaptığı aracı terk edip kayıplara karıştı

Edinilen son dakika haberine göre Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yoldan çıkarak sulama kanalına düşen aracın sürücüsü, kaza sonrası aracını bırakıp kayıplara karıştı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yoldan çıkarak sulama kanalına düşen aracın sürücüsü, kaza sonrası aracını bırakıp kayıplara karıştı. Edinilen bilgiye göre; gece sıralarında Zonguldak Alaplı Mollabey Köy yolunda meydana gelen trafik kazasında, ismi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki 67 AR 756 plakalı Tofaş marka otomobil,direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü. Yaşanan kazada herhangi bir yaralanma olmazken, kaza yapan sürücü otomobili bırakıp olay yerini terk etti. Kazayla ilgili soruşturma devam etti. - ZONGULDAK

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