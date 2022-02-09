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Son dakika haberleri: Kaza yaptıkları aracı bırakıp kaçtılar - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kaza yaptıkları aracı bırakıp kaçtılar

09.02.2022 09:08
Son dakika haberleri: Kaza yaptıkları aracı bırakıp kaçtılar

Son dakika haber... Samsun'da çöp bidonuna çarparak kaldırıma çıkan araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, araçta bulunanlar aracı bırakıp kaza yerinden kaçtılar.

Samsun'da çöp bidonuna çarparak kaldırıma çıkan araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, araçta bulunanlar aracı bırakıp kaza yerinden kaçtılar.

Kaza, Samsun'un Bafra ilçesinin Fevzi Çakmak Mahallesi Samsun Sinop karayolunda saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan 16 ABD 739 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarında bulunan çöp bidonuna çarparak kaldırıma çıktı. Büyük çapta maddi hasar meydana gelen otomobilde bulunan kimliği belirlenemeyen sürücüsü ve yanında bulunanlar aracı olay bırakarak kaçtı. Yoldan geçen bir sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçta yaptıkları inceleme sonunda otomobil çekiciyle bulunduğu yerden kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan sürücünün kimliği tespit etmek için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Son dakika haberleri: Kaza yaptıkları aracı bırakıp kaçtılar
Son dakika haberleri: Kaza yaptıkları aracı bırakıp kaçtılar
Son dakika haberleri: Kaza yaptıkları aracı bırakıp kaçtılar
Son dakika haberleri: Kaza yaptıkları aracı bırakıp kaçtılar

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Hisarcık, Samsun, Bafra, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Kaza yaptıkları aracı bırakıp kaçtılar - Son Dakika


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