Son dakika haberleri! Kaza yerine otomobil daldı; 1 polis şehit, 1 ölü, 4 yaralı (2) - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Kaza yerine otomobil daldı; 1 polis şehit, 1 ölü, 4 yaralı (2)

05.03.2022 12:24
Son dakika haberleri! Kaza yerine otomobil daldı; 1 polis şehit, 1 ölü, 4 yaralı (2)

Edinilen son dakika haberine göre MEMLEKETİNE UĞURLANDIAdıyaman'ın Kahta ilçesinde kaza yerinde inceleme yaparken otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Eyüp Saz için İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kaza yerinde inceleme yaparken otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Eyüp Saz için İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene, şehidin eşi Ayşegül Saz ve 7 aylık kızı Ebrar ile Vali Mahmut Çuhadar, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, kurum müdürleri ve şehidin mesai arkadaşları katıldı. Törende Ayşegül Saz, kucağında kızı, eşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Eyüp Saz'ın cenazesi, İlçe Müftüsü Rıfat Çevik'in duasının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi. Mahir ALAN- Sercan SAKAR/ADIYAMAN, -


Son dakika haberleri! Kaza yerine otomobil daldı; 1 polis şehit, 1 ölü, 4 yaralı (2)
Son dakika haberleri! Kaza yerine otomobil daldı; 1 polis şehit, 1 ölü, 4 yaralı (2)
Son dakika haberleri! Kaza yerine otomobil daldı; 1 polis şehit, 1 ölü, 4 yaralı (2)
Son dakika haberleri! Kaza yerine otomobil daldı; 1 polis şehit, 1 ölü, 4 yaralı (2)
Son dakika haberleri! Kaza yerine otomobil daldı; 1 polis şehit, 1 ölü, 4 yaralı (2)
Son dakika haberleri! Kaza yerine otomobil daldı; 1 polis şehit, 1 ölü, 4 yaralı (2)
Son dakika haberleri! Kaza yerine otomobil daldı; 1 polis şehit, 1 ölü, 4 yaralı (2)
Son dakika haberleri! Kaza yerine otomobil daldı; 1 polis şehit, 1 ölü, 4 yaralı (2)
Son dakika haberleri! Kaza yerine otomobil daldı; 1 polis şehit, 1 ölü, 4 yaralı (2)
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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Şehit, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kaza yerine otomobil daldı; 1 polis şehit, 1 ölü, 4 yaralı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Kaza yerine otomobil daldı; 1 polis şehit, 1 ölü, 4 yaralı (2) - Son Dakika
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