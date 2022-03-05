Son dakika: Adıyaman'da meydana gelen kaza 1 polis şehit oldu, 1 vatandaş hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika: Adıyaman'da meydana gelen kaza 1 polis şehit oldu, 1 vatandaş hayatını kaybetti

05.03.2022 10:03

Bir son dakika haberine göre Adıyaman'da meydana gelen kaza 1 polis şehit oldu, 1 vatandaş hayatını kaybetti Kaza yerindeki ikinci kazada 2 kişi hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen kazada 1 polis memuru şehit oldu, 1 vatandaş hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da meydana gelen kaza 1 polis şehit oldu, 1 vatandaş hayatını kaybetti

Kaza yerindeki ikinci kazada 2 kişi hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen kazada 1 polis memuru şehit oldu, 1 vatandaş hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece 02.00 saatlerinde Fatih Mahallesi 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Caddesi üzeri Adliye Sarayı yakınlarında meydana geldi. Cadde üzerinde maddi hasarlı bir kaza meydana geldi. Kazada minibüs şarampole devrildi. Maddi hasarlı meydana gelen kaza yerine gelen polis ekipleri olay yerine çekici çağırdı.

Kazanın meydana geldiği yerde minibüs çekici ile şarampolden çıkartıldığı esnada Mehmet R. D. idaresindeki 02 RA 722 plakalı otomobil kaza yerine hızla girerek, polislerin ve vatandaşların arasına daldı.

İkinci kazada otomobil sürücüsü ile olay yerinde bulunan polis memurları Ferhat Kantarcı (41), Eyüp Saz (26), vatandaşlar Ahmet Balıkçı (51), Hüseyin Kavak ve Yasin Kavak yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralılardan Polis Memuru Eyüp Saz şehit olurken ile Ahmet Balıkçı (51)isimli vatandaş hayatını kaybetti. Durumları ağır olan diğer yaralılar ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Son dakika: Adıyaman'da meydana gelen kaza 1 polis şehit oldu, 1 vatandaş hayatını kaybetti
Son dakika: Adıyaman'da meydana gelen kaza 1 polis şehit oldu, 1 vatandaş hayatını kaybetti
Son dakika: Adıyaman'da meydana gelen kaza 1 polis şehit oldu, 1 vatandaş hayatını kaybetti
Son dakika: Adıyaman'da meydana gelen kaza 1 polis şehit oldu, 1 vatandaş hayatını kaybetti
Son dakika: Adıyaman'da meydana gelen kaza 1 polis şehit oldu, 1 vatandaş hayatını kaybetti
Son dakika: Adıyaman'da meydana gelen kaza 1 polis şehit oldu, 1 vatandaş hayatını kaybetti
Son dakika: Adıyaman'da meydana gelen kaza 1 polis şehit oldu, 1 vatandaş hayatını kaybetti
Son dakika: Adıyaman'da meydana gelen kaza 1 polis şehit oldu, 1 vatandaş hayatını kaybetti

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Polis Memuru, Adıyaman, Polis, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Adıyaman'da meydana gelen kaza 1 polis şehit oldu, 1 vatandaş hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Adıyaman'da meydana gelen kaza 1 polis şehit oldu, 1 vatandaş hayatını kaybetti - Son Dakika
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