Son dakika haberleri | Kazada denize düşen TIR şoförünün cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kazada denize düşen TIR şoförünün cansız bedenine ulaşıldı

12.12.2020 10:27
Son dakika haberleri | Kazada denize düşen TIR şoförünün cansız bedenine ulaşıldı, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre MERSİN'in Silifke ilçesinde, kullandığı TIR'ın bariyerlere çarpması sonucu araçtan fırlayarak 10 metrelik uçurumdan denize düşen sürücü Emin Topal'ın (60), cansız bedenine ulaşıldı.

MERSİN'in Silifke ilçesinde, kullandığı TIR'ın bariyerlere çarpması sonucu araçtan fırlayarak 10 metrelik uçurumdan denize düşen sürücü Emin Topal'ın (60), cansız bedenine ulaşıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde D-400 karayolunda meydana geldi. 27 VS 078 plakalı TIR ile Silifke ilçesinden Mersin'e doğru seyreden Emin Topal, Susanoğlu Mahallesi yakınlarında, sürücüler arasında 'ölüm virajı' olarak bilinen mevkide aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazanın etkisi ile kırılan ön camdan fırlayan Topal, yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki uçurumdan denize düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı arama-kurtarma ekibi sevk edildi. Topal'ı bulmak için başlatılan çalışmalar, sabah saatlerinde sona erdi. TIR şoförünün cansız bedeni, kazanın yaşandığı bölgeye yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Silifke'ye bağlı Arkum Mahallesi Maliye Tesisleri'nde sahile vurmuş olarak bulundu.

Topal'ın cenazesi burada yapılan ilk incelemenin ardından Silifke Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Son dakika haberleri | Kazada denize düşen TIR şoförünün cansız bedenine ulaşıldı
Son dakika haberleri | Kazada denize düşen TIR şoförünün cansız bedenine ulaşıldı
Son dakika haberleri | Kazada denize düşen TIR şoförünün cansız bedenine ulaşıldı
Son dakika haberleri | Kazada denize düşen TIR şoförünün cansız bedenine ulaşıldı
Son dakika haberleri | Kazada denize düşen TIR şoförünün cansız bedenine ulaşıldı

Silifke, Mersin, Kaza, TIR, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kazada denize düşen TIR şoförünün cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika


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