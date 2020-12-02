Son dakika haberleri... Kazada hayatını kaybeden Başkan Köken'e büyük vefa

Son dakika gündem haberine göre Yaklaşık 2 ay önce yaşanan trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Eczacılar Odası Afyonkarahisar Başkanı Melih Köken'in ismi Afyonkarahisar Belediye Meclisi kararı ile sokağa verilecek.

Yaklaşık 2 ay önce yaşanan trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Eczacılar Odası Afyonkarahisar Başkanı Melih Köken'in ismi Afyonkarahisar Belediye Meclisi kararı ile sokağa verilecek. Afyonkarahisar Belediye Meclisi, 1 Aralık Salı günü saat 18.30 da toplandı. Toplantıya korona virüs tedbirleri dolayısıyla sosyal mesafe kuralları gereği misafir kabul edilmedi. Gerçekleştirilen toplantıda Yenice Mahallesi 1683 ada 13 parsel karşısında yapılan parka Jandarma Er Caner Örengül ve Dörtyol Mahallesinde ki 2078 sokak isimli yola Melih Köken Caddesi ismi verilmesi Bayındırlık ve İmar Komisyonuna havale edildi. Gazlıgöl tesisleri fiyat tarifesinin de belirlendiği toplantıda Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü altında görev yapan Tiyatro Biriminin kaldırılarak, belediye bünyesinde Kültür Sanat Akademisi altında yer alması hakkında teklif oy birliği ile kabul edildi. - AFYONKARAHİSAR

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