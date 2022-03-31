Son dakika haberleri... Kazada hayatını kaybeden genç defnedildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Kazada hayatını kaybeden genç defnedildi

31.03.2022 15:48
Son dakika haberleri... Kazada hayatını kaybeden genç defnedildi

Son dakika 3. sayfa haberi... DÜZCE (İHA) – Düzce'de 29 Mart Salı günü meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki Kadir Özçelik, son yolculuğuna uğurlandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 29 Mart Salı günü meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki Kadir Özçelik, son yolculuğuna uğurlandı.

Beyciler Kavşağında meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kadir Özçelik için cenaze töreni düzenlendi. Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Kadir Özçelik'in cenaze törenine Düzce Valisi Cevdet Atay, Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve yakınları katıldı. Özçelik'in cenazesi, kılınan namazın ardından defnedildi. - DÜZCE

Son dakika haberleri... Kazada hayatını kaybeden genç defnedildi
Son dakika haberleri... Kazada hayatını kaybeden genç defnedildi
Son dakika haberleri... Kazada hayatını kaybeden genç defnedildi

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Cenaze, Düzce, Salı, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Kazada hayatını kaybeden genç defnedildi - Son Dakika


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