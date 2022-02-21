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Son dakika haberleri! KAZADA HAYATINI KAYBEDEN GENCİN CENAZESİNE, CEZAEVİNDEKİ BABASI JANDARMA NEZARETİNDE KATILDI - Son Dakika

Son dakika haberleri! KAZADA HAYATINI KAYBEDEN GENCİN CENAZESİNE, CEZAEVİNDEKİ BABASI JANDARMA NEZARETİNDE KATILDI

21.02.2022 18:33

Son dakika gündem haberi... KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bariyerlere çarpan hafif ticari araçtan yola savrulduktan sonra arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Bedirhan Bozkurt (25) toprağa verildi.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bariyerlere çarpan hafif ticari araçtan yola savrulduktan sonra arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Bedirhan Bozkurt (25) toprağa verildi. Bozkurt'un, cezaevinde olan babası, jandarma nezaretinde savcılık izniyle cenazeye katıldı.

Kaza dün gece saatlerinde, TEM Otoyolu Körfez Şirinyalı mevkisinde meydana geldi. Bariyere çarpan hafif ticari araçtan yola savrulan Bedirhan Bozkurt, arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirirken, araçlarda bulunan 4 kişi de yaralandı. Bedirhan Bozkurt'un cenazesi bugün Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki Hz. Ali Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Körfez Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BABA CEZAEVİNDEN ÖZEL İZİNLE GELDİ

Bedirhan Bozkurt'un cezaevinde olan babası Ethem Bozkurt, Cumhuriyet Savcılığı tarafından verilen özel izinle jandarma nezaretinde cenazeye katıldı. Ethem Bozkurt oğlunun toprağa verilmesinin ardından yeniden cezaevine geri götürüldü.(DHA)

Son dakika haberleri! KAZADA HAYATINI KAYBEDEN GENCİN CENAZESİNE, CEZAEVİNDEKİ BABASI JANDARMA NEZARETİNDE KATILDI
Son dakika haberleri! KAZADA HAYATINI KAYBEDEN GENCİN CENAZESİNE, CEZAEVİNDEKİ BABASI JANDARMA NEZARETİNDE KATILDI
Son dakika haberleri! KAZADA HAYATINI KAYBEDEN GENCİN CENAZESİNE, CEZAEVİNDEKİ BABASI JANDARMA NEZARETİNDE KATILDI

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Son dakika haberleri! KAZADA HAYATINI KAYBEDEN GENCİN CENAZESİNE, CEZAEVİNDEKİ BABASI JANDARMA NEZARETİNDE KATILDI Son dakika haberleri! KAZADA HAYATINI KAYBEDEN GENCİN CENAZESİNE, CEZAEVİNDEKİ BABASI JANDARMA NEZARETİNDE KATILDI Gaziantep'te 2 pitbullun küçük Asiye'ye saldırısıyla ilgili 6 sanığın yargılanmasına başlandı Gaziantep'te 2 pitbullun küçük Asiye'ye saldırısıyla ilgili 6 sanığın yargılanmasına başlandı Son dakika haberleri! Kanocuların güvenliğini Jandarma sağladı Son dakika haberleri! Kanocuların güvenliğini Jandarma sağladı

Jandarma, Bozkurt, Körfez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! KAZADA HAYATINI KAYBEDEN GENCİN CENAZESİNE, CEZAEVİNDEKİ BABASI JANDARMA NEZARETİNDE KATILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! KAZADA HAYATINI KAYBEDEN GENCİN CENAZESİNE, CEZAEVİNDEKİ BABASI JANDARMA NEZARETİNDE KATILDI - Son Dakika
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