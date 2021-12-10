Son dakika haberleri... Kazada hayatını kaybeden hastane çalışanı için tören - Son Dakika

Samsun'un Alaçam ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden hastanesine çalışanı Fatih Bozdemir (37) için hastane önünde tören yapıldı.

Dün saat 18.00 sıralarında Köseköy Mahallesinde meydana gelene kazada, Alaçam Devlet Hastanesinde işçi olarak çalışan Fatih Bozdemir, eğimli arazide çalışırken kullandığı traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Fatih Bozdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Bozdemir, çalıştığı Alaçam Devlet Hastanesi önünde bugün yapılan törenin ardından Köseköy Mahallesinde, ilkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığında defnedildi. - SAMSUN