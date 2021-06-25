Son dakika haberleri: Kazada ölen çift, toprağa verildi

Son dakika habere göre BOLU'da, dün ciple çarpışan otomobilde hayatını kaybeden Fettah Batmaz (66) ve eşi Ayşe Batmaz (63), köy mezarlığında son yolculuklarına uğurlandı.

BOLU'da, dün ciple çarpışan otomobilde hayatını kaybeden Fettah Batmaz (66) ve eşi Ayşe Batmaz (63), köy mezarlığında son yolculuklarına uğurlandı. Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Bolu- Seben yolunun Kozyaka Yaylası mevkisinde meydana geldi. Fettah Batmaz yönetimindeki 14 EU 891 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet C.'nin kullandığı 14 AAS 554 plakalı cip ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan Fettah Batmaz ve eşi Ayşe Batmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Cip sürücüsü ile yanında bulunan N.C., E.C. ve E.N.F. ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Fettah Batmaz ve Ayşe Batmaz ise bugün son yolculuklarına uğurlandı. Batmaz çiftinin cenazesi Bolu'nun

Kazada hayatını kaybeden Fettah Batmaz ve Ayşe Batmaz ise bugün son yolculuklarına uğurlandı. Batmaz çiftinin cenazesi Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Dodurga Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Son Dakika

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