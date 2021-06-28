Son dakika haberleri: Kazada ölen Ezgi'nin tek hayali matematik öğretmeni olmaktı - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'da trafik kazasında yaşamını yitiren Ezgi Aslanbek'in (22), matematik öğretmenliği bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olduğu ortaya çıktı. Hep hayalini kurduğu matematik öğretmenliğini kazanan Ezgi Aslanbek'in, kazanın olduğu gün eski öğretmenleriyle piknikten döndüğü öğrenildi. Ezgi Aslanbek'in cenazesi toprağa verilmek üzere İzmir'e gönderildi.

Kaza, 26 Haziran'da saat 22.00 sıralarında Afyonkarahisar- Konya çevreyolu Fatih Nizamiye kavşağında meydana geldi. A.T. (24) yönetimindeki 03 BM 376 plakalı otomobil, S.Y.'nin kullandığı 06 BN 6432 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan S.Y.'nin otomobili kavşakta bulunan elektrik direğine çarpıp, yan yattı. Kaza sonrasında bölgeye çok sayıda polis, sağlık ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler yan yatan araçtaki Ezgi Aslanbek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ekipler, 06 BN 6432 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan ve yaralanan H.İ.K.'yi ise ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

CENAZE İZMİR'E GÖNDERİLDİKurtarma çalışması için gelen AFAD ekipleri, mesai arkadaşları Sadettin Aslanbek ile eşi Sevim Aslanbek'i, görevde olmamasına rağmen olay yerinde görünce şaşırdı. Aslanbek, kazaya karışan araçlardan birinde kızının olduğunu söyleyince AFAD ekipleri bir süre durumu sakladıktan sonra acılı babaya, kızı Ezgi Aslanbek'in yaşamını yitirdiğini güçlükle söyledi. Ezgi Aslanbek'in cenazesi bu sabah erken saatlerde yapılan otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Ovacık'a gönderildi.PİKNİKTEN DÖNERKEN HAYATINI KAYBETTİEzgi Aslanbek'in öğretmenlerinden etkilenerek, matematik öğretmeni olmayı hayal ettiği ve Balıkesir 'de Matematik Öğretmenliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Ezgi Aslanbek'in kazanın olduğu gün eski eğitim kurumundaki öğretmenleriyle katıldığı piknikten döndüğü, kazaya karışan otomobili kullanan S.Y.'nin de eski öğretmeni olduğu belirtildi.'ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE AŞIK BİR ÖĞRENCİYDİ'

Ezgi Aslanbek'in eski matematik öğretmeni Burhan Can, "Kursumuzun eski öğrencilerinden biri olmasına rağmen ne kursumuzla ne de öğretmenleriyle bağını hiç koparmamış, vefalı, güler yüzlü ve öğretmenlik mesleğine aşık öğrenciydi. Üniversiteyi kazanmasına rağmen Afyonkarahisar'da olduğu zamanlarda sürekli kurumumuza uğrardı. Biz de ona öğretmenlik açısından neler yapabileceği konusunda elimizden geldiğince ışık tutmaya çalışırdık. Yaşam enerjisi çok yüksek, güler yüzlü, etrafına sürekli enerji saçan, çok neşeli, kendi güzel, kalbi güzel bir insandı. Genç yaşta aramızdan ayrılışı biz çok derinden yaraladı, onu anılarda örnek davranışlarıyla anmaya devam edeceğiz" dedi.