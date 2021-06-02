Son dakika haberleri | Kazada ölen kardeşler ağıtlarla defnedildi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kazada ölen kardeşler ağıtlarla defnedildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde gezintiye çıkmak için bindikleri motosikletin hafif ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölen 2 kardeş, zılgıt ve ağıtlarla defnedildi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde gezintiye çıkmak için bindikleri motosikletin hafif ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölen 2 kardeş, zılgıt ve ağıtlarla defnedildi.

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Olay, dün gece Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelmişti. İddiaya göre, gezintiye çıkan Ferhat Gören ve Gamze Gören kardeşlerin üzerinde olduğu motosiklet, Ömer Ç.'nin kullandığı 27 NM 904 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç ile çarpışmış, kazada ağır yaralanan iki kardeş kaldırıldıkları Birecik Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.


İki kardeş zılgıt ve ağıtlarla defnedildi


İlçede berberlik yapan ve kısa bir süre önce nişanlandığı öğrenilen Ferhat Gören ile yaklaşık 2 yıldır beden eğitimi öğretmeni olan kız kardeşi Gamze Gören'in cenazesine binlerce kişi katıldı. Gamze Gören'in tabutunun üzerine gelinlik örtülürken, omuzlarda mezarlığa getirilen cenazeler, zılgıt ve ağıtlar arasında defnedildi.


Kazayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Gamze Gören, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 11:32 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Kazada ölen kardeşler ağıtlarla defnedildi - Son Dakika
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