Son dakika haberleri: Kazada otomobilden fırlayan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Kazada otomobilden fırlayan sürücü hayatını kaybetti

27.04.2022 19:07
Son dakika haberleri: Kazada otomobilden fırlayan sürücü hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre KIRIKKALE'de, bariyere çarpan otomobilin sürücüsü camdan yola fırlayarak hayatını kaybetti.

KIRIKKALE'de, bariyere çarpan otomobilin sürücüsü camdan yola fırlayarak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Samsun- Kırıkkale yolu Yüksek İhtisas Hastanesi yakınında meydana geldi. Eldivas Atalay yönetimindeki 19 ED 318 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Atalay, çarpmanın şiddetiyle otomobilden fırlayıp yola düştü. Arkadan gelen Ümit Gümüş'ün kullandığı Yozgat- Ankara seferi yapan Gülent Turizm'e ait 34 BN 1031 plakalı yolcu otobüsü de bariyere vuran otomobile çarptı. Yolcu otobüsünde yalanan olmadı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, otomobil sürücüsü Atalay'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi. Sürücünün cansız bedeni, morga kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberleri: Kazada otomobilden fırlayan sürücü hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Kazada otomobilden fırlayan sürücü hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Kazada otomobilden fırlayan sürücü hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Kazada otomobilden fırlayan sürücü hayatını kaybetti
YORUMLAR
500
Son dakika haber... Kırıkkale'de feci kaza: Camdan fırlayan sürücü hayatını kaybetti Son dakika haber... Kırıkkale'de feci kaza: Camdan fırlayan sürücü hayatını kaybetti Samsun'da yoldan çıkan otomobil devrildi Samsun'da yoldan çıkan otomobil devrildi

Kırıkkale, Otomobil, Samsun, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Kazada otomobilden fırlayan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
19:10 Fatih Terim'in Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği hakkında Eşref Hamamcıoğlu net konuştu: Hayır
19:02 Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun "Adaylık sinyali" denilen sözleri hakkında ilk yorum geldi
18:29 Maaşını beğenmeyen Mehmet Şef, Acun Ilıcalı'ya rest çekti iddiası!
18:10 Göztepe'de teknik direktör Stjepan Tomas dönemi sona erdi!
18:02 Trabzonspor taraftarından sürpriz şampiyonluk talebi geldi!
18:00 Kümesin önünde saldırıya uğrayan tavuğun yaptıklarına kimse inanamadı
18:00 66 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının nedeni belli oldu! Pilot kokpitte sigara yakmış!
17:35 FETÖ'nün kaset kumpası davasında karar çıktı! Baykal'ın görüntülerini paylaşan isimlerin cezası netleşti
17:17 Abdullah Avcı, Trabzonsporlu taraftarların talebini kabul etti!
15:06 Gezi Parkı sanıklarından Yiğit Ali Ekmekçi hakkında yakalama kararı çıkartıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 19:18:21. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Kazada otomobilden fırlayan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement