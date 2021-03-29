Son dakika haberleri! Kazada takla atan kamyonette sıkışan yaralıları milli atlet çıkardı - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki kamyonet sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya devrildi. Kamyonette sıkışan 2 yaralı, yoldan geçen milli atlet Üzeyir Söylemez'in çabalarıyla araçtan çıkarılarak, ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza saat 21.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzerinde İnegöl'e bağlı Şehitler Mahallesi Kavşağında meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Suriye uyruklu Kamel Kelani (34) yönetimindeki 16 MA 2336 plakalı kamyonet, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya devrildi. Takla atarak ters dönen kamyonette sürücü Kelani ile yanındaki Yusuf Keylani (25) araç içinde sıkıştı. Kaza yerinden geçen Dünya Kros 3'nücüsü milli atlet Üzeyir Söylemez aracından inerek kazazedelere yardıma gitti. Araçta sıkışan sürücü ve yanındaki arkadaşını kurtaran Söylemez, durumu 112'ye bildirdi. Yaralılar olay yerine gelen mbulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.