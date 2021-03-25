Son dakika haberleri | Kazada yaralanan 'fakülteli' tır sürücüsü hastanede hayata 1 hafta tutunabildi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kazada yaralanan 'fakülteli' tır sürücüsü hastanede hayata 1 hafta tutunabildi

25.03.2021 20:27

Son dakika haberleri: Kazada yaralanan 'fakülteli' tır sürücüsü hastanede hayata 1 hafta tutunabildi Erzincan'da 1 hafta önce meydana gelen trafik kazasında, beton blokun üzerine düştüğü tır içerisinde sıkışarak ağır yaralanan genç sürücü, hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Kazada yaralanan 'fakülteli' tır sürücüsü hastanede hayata 1 hafta tutunabildi

ERZİNCAN - Erzincan'da 1 hafta önce meydana gelen trafik kazasında, beton blokun üzerine düştüğü tır içerisinde sıkışarak ağır yaralanan genç sürücü, hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Erzincan - Sivas karayolu Sakaltutan Geçidi'nde geçtiğimiz 17 Mart günü meydana gelen trafik kazasında, kar ve tipinin etkili olduğu gece saatlerinde buzlanan yolun aynı noktasında yolcu otobüsü ve 3 tırın karıştığı 2 ayrı trafik kazası meydana geldi.

İlk kazada, tırın üzerinden düşen beton blok karşı yönden seyreden 29 AY 787 plakalı tırın kabin kısmını ezdi.

Tır içerisinde sıkışan Erzincan'ın sevilen simalarından 'fakülteli' lakaplı Taha Furkan Yılmaz (25), AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yaklaşık 1 haftadır Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören genç tır sürücüsü Taha Furkan Yılmaz, bugün hayatını kaybetti.

Yılmaz, Erzincan'da Terzibaba Camisinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Öte yandan, 17 Mart günü aynı noktada gelen ikinci kazada da yolcu otobüsüyle tır çarpışmış 3 kişi yaralanmıştı.

Son dakika haberleri | Kazada yaralanan 'fakülteli' tır sürücüsü hastanede hayata 1 hafta tutunabildi
Son dakika haberleri | Kazada yaralanan 'fakülteli' tır sürücüsü hastanede hayata 1 hafta tutunabildi
Son dakika haberleri | Kazada yaralanan 'fakülteli' tır sürücüsü hastanede hayata 1 hafta tutunabildi
Son dakika haberleri | Kazada yaralanan 'fakülteli' tır sürücüsü hastanede hayata 1 hafta tutunabildi
Son dakika haberleri | Kazada yaralanan 'fakülteli' tır sürücüsü hastanede hayata 1 hafta tutunabildi

Erzincan, Sivas, Mart, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Kazada yaralanan 'fakülteli' tır sürücüsü hastanede hayata 1 hafta tutunabildi - Son Dakika


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