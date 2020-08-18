ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, 8 gün önce motosiklet kazasında yaralanan Fatih Uçar (17), yaşamını yitirdi.

Kaza, 10 Ağustos'ta Çomaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih Uçar'ın kullandığı plakasız motosiklet, B.K.'nin kullandığı Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'ne ait 07 MVG 27 plakalı kamyona yandan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Fatih Uçar ağır yaralandı. Çağrılan sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Fatih Uçar, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 8 gün yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesini veren Fatih Uçar, dün yaşamını yitirdi.Fatih Uçar'ın cenazesi dün Çomaklı Mahallesi'nde öğle namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Jandarma ekipleri, vatandaşları koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kurallarına göre maskeli olarak mezarlığa aldı. Cenaze töreninin ardından Fatih Uçar'ın dedesi Çomaklı eski Belediye Başkanı İbrahim Erol ve yakınları taziyeleri kabul etti.