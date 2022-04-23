Son dakika haberleri! Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünü kartonla güneşten korudular - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünü kartonla güneşten korudular

23.04.2022 11:54
Son dakika haberleri! Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünü kartonla güneşten korudular

Son dakika haberleri: Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Vatandaşlar yerde yatan motosiklet sürücüsünü ellerine aldıkları kartonla güneşten korunmaya çalıştılar.

Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Gülveren Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Caddesi istikametine seyir halindeki Bekir Yıldırım'ın kullandığı 07 ALH 567 plakalı motosiklet ile 4609 sokaktan Gülveren Caddesine çıkan Sinan Al'ın kullandığı 07 ATE 990 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibi gelinceye kadar yerde sırt üstü yatarken, çevredeki vatandaşlar, ellerine karton alarak yerde yatan yaralıyı güneşten korumaya çalıştılar.

Motosiklet sürücüsü Bekir Yıldırım, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Son dakika haberleri! Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünü kartonla güneşten korudular
Son dakika haberleri! Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünü kartonla güneşten korudular
Son dakika haberleri! Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünü kartonla güneşten korudular
Son dakika haberleri! Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünü kartonla güneşten korudular

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Motosiklet, Manavgat, Antalya, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünü kartonla güneşten korudular - Son Dakika


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