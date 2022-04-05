Son dakika haberleri... Kazada yaralanan motosikletli, askeri sınav için ağladı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Kazada yaralanan motosikletli, askeri sınav için ağladı

05.04.2022 17:15
Son dakika haberleri... Kazada yaralanan motosikletli, askeri sınav için ağladı

Edinilen son dakika gelişmesine göre ELAZIĞ'da, önünde duran araca çarpmamak için ani fren yapan ve devrilen motosikletiyle sürüklenerek yaralanan sürücü, "Askerlik sınavına gidecektim, ayağım çok kötü" diyerek ağladı.

ELAZIĞ'da, önünde duran araca çarpmamak için ani fren yapan ve devrilen motosikletiyle sürüklenerek yaralanan sürücü, "Askerlik sınavına gidecektim, ayağım çok kötü" diyerek ağladı.

Kaza, öğle saatlerinde, Bosna Hersek Bulvarı'nda meydana geldi. 23 ACK 242 plakalı motosikletin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, önünde duran araca çarpmamak için ani fren yaptı. Bu sırada devrilen motosikletiyle sürüklenen sürücü yaralandı. Ayağında ve kolunda ağrılar hissettiğini söyleyen sürücü, "Ben 2 hafta sonra askerlik sınavına gidecektim, ayağım çok kötü" diyerek gözyaşı döktü. Çevredekiler, sürücüyü sakinleştirmeye çalışırken, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, ambulansla hastaneye götürdü.


Son dakika haberleri... Kazada yaralanan motosikletli, askeri sınav için ağladı
Son dakika haberleri... Kazada yaralanan motosikletli, askeri sınav için ağladı
Son dakika haberleri... Kazada yaralanan motosikletli, askeri sınav için ağladı
YORUMLAR
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Kaza yapan motosiklet sürücüsü, 'sınava girecektim' diye hüngür hüngür ağladı Kaza yapan motosiklet sürücüsü, 'sınava girecektim' diye hüngür hüngür ağladı Ani fren yapan motosiklet sürücü yaralandı Ani fren yapan motosiklet sürücü yaralandı

Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Kazada yaralanan motosikletli, askeri sınav için ağladı - Son Dakika


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